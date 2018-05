Le città con la più alta qualità di vita al mondo

Data pubblicazione : 23/05/2018





10. (pari merito) Sydney, Australia

10. (pari merito) Basilea, Svizzera

9. Copenhagen, Danimarca

8. Ginevra, Svizzera

7. Francoforte, Germania

6. Düsseldorf, Germania

5. Vancouver, Canada

3. (pari merito) Monaco, Germania

3. (pari merito) Auckland, Nuova Zelanda

2. Zurigo, Svizzera

1. Vienna, Austria

Mercer, la più grande società di consulenza per la ricerca di lavoro al mondo, effettua costantemente ricerche legate alla mobilità e alla qualità della vita nelle città di tutto il pianeta, parametri fondamentali per chi si sposta alla ricerca di nuove carriere, ma anche per le aziende che sono alla ricerca di nuove sedi per le loro attività.



Ogni anno, Mercer, stila una classifica delle città con la miglior qualità di vita al mondo, determinata da un´ampia serie di parametri, che va dall´inquinamento dell´aria, ai servizi di trasporto, a quelli sanitari e via dicendo.



In questa gallery vi mostriamo quali sono le città con la migliore qualità di vita al mondo secondo l´analisi di Mercer, anticipandovi che purtroppo non c´è traccia di città italiane.