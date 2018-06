Le classifica delle dieci città al mondo dove costa di più affittare una casa

Data pubblicazione : 06/06/2018





10. Ginevra (Svizzera) - 2.340 dollari al mese

9. Chicago (USA) - 2.404 dollari al mese

8. Doha (Qatar) - 2.465 dollari al mese

7. Lussemburgo (Lussemburgo) - 2.479 dollari al mese

6. Los Angeles (USA) - 2.480 dollari al mese

5. Londra (Gran Bretagna) - 2.547 dollari al mese

4. Dubai (Emirati Arabi Uniti) - 2.653 dollari al mese

3. Parigi (Francia) - 2.853 dollari al mese

2. New York (USA) - 3.833 dollari al mese

2. Hong Kong - 3.946 dollari al mese

La casa è un diritto, ma spesso è anche una notevole spesa e le due cose possono facilmente confliggere. Ci sono grandi città dove nel corso degli anni il costo per l´affitto di case è schizzato alle stelle.



Una nuova classifica stilata dal gruppo bancario svizzero UBS, che ha calcolato le posizioni sulla base di un´ampia serie di parametri del mercato immobiliare locale, mostra quali sono le città al mondo dove costa di più affittare un alloggio. La media, espressa in dollari, fa rifermento a un alloggio per tre persone.



Sfogliate dunque questa gallery per scoprire quali sono le città dove il costo per avere un tetto sulla testa è il più caro al mondo.