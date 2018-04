La metropoli è fotogenica, ecco le dieci città al mondo più fotografate su Instagram

9. Roma (16.7m)

8. Ankara (18.8m)

7. Amsterdam (20.8m)

6. Madrid (23.6m)

5. Berlino (26.7m)

4. Mosca (33.4m)

3. Barcellona (34.9m)

2. Parigi (76.9m)

1. Londra (90.9m)

Già prima dell´arrivo dei social network e in particolare di Instagram, le foto scattate in vacanza erano decisamente popolari e condivise, ma con l´invasione del digitale e anche grazie a smartphone e macchine fotografie compatte, la diffusione di immagini scattate in viaggio si è moltiplicata incredibilmente.



La società di noleggio Hertz, ha analizzato Instagram, il social network di condivisione di immagini più popolare della Rete e ha ricavato una particolare classifica che elenca quali sono le dieci città maggiormente fotografate dagli utenti della piattaforma.



La città più ´fotogenica´ risulta essere Londra, con quasi 91 milioni di fotografie condivise online. Potete vedere la speciale top ten di Herz sfogliando questa gallery, partendo dalla decima posizione fino ad arrivare in vetta.