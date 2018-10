Le Spytwins con Chiara Galiazzo: la mia vita è straordinaria

Autore : Lucia Nadelli

Al via il 27 aprile dal teatro Duse di Bologna lo “Straordinario tour 2015” di Chiara che, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Straordinario”, è pronta a ripartire con un fitto calendario di appuntamenti live che la vedranno impegnata da nord a sud sui principali palchi italiani.Nel tour, prodotto da Live Nation, Chiara presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Un Giorno di Sole Straordinario” (Sony Music) in uno spettacolo sorprendente e intenso in cui alle canzoni del nuovo disco come “Un giorno di sole” si alterneranno i suoi brani più amati, divenuti vere e proprie hit, come “Due respiri” o l’acclamatissima “Stardust”, e imperdibili cover della grande musica internazionale rivisitate con lo stile unico di Chiara.Ecco le prime date in calendario: 22 aprile Castelleone – CR (Teatro Del Viale - Data 0), 27 aprile Bologna (Teatro Duse), 28 aprile Milano (Teatro Dal Verme), 1 maggio Olmedo - SS (Anfiteatro di Olmedo), 2 maggio Paola (CS), 5 maggio Pescara (Teatro Massimo), 6 maggio Roma (Auditorium Parco Della Musica), 7 maggio Firenze (Teatro Puccini), 9 maggio Padova (Gran Teatro Geox), 14 maggio Torino (Teatro Colosseo), 23 maggio Civitanova Marche – MC (Teatro Rossini).Oggi le vostre Spytwins intervistano la bravissima cantante Chiara Galiazzo che ci racconta alcuni lati inediti di se!Buona Visione!