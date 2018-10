Ettore Bassi: papa' per la terza volta ma non si ferma qui'

Autore : Lucia Nadelli

Attore , conduttore , prestigiatore ce le ha davvero tutte il bravissimo Ettore Bassi . Dopo il successo della scorsa stagione televisiva che lo ha visto protagonista accanto a Luciana Littizzetto in FuoriClasse 2 si prepara per la 3 stagione della fortunata fiction che vedemo in onda in autunno prossimo. La sua vita si divide tra set cinematografici, teatro ed il grande amore per la sua splendida famiglia e l´amata terra di Puglia . Da poco meno di 1 anno Ettore è diventato papà per la terza volta della piccola Amelia ed inseme a Caterina 12 anni e Olivia 10 anni sono la vera fonte della sua grande determinazione ed energia . Le vostre Spytwins lo hanno intervistato per voi e ci ha svelato che in pentola bollono grandi novità televisive e teatrali . Sentite cosa ci ha raccontato.