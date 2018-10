Fiammetta Cicogna : Ecco come si conquista un multimilionario

Autore : Luisa Nardelli

Novità per Fiammetta Cicogna?L’ex modella ora conduttrice e volto del programma televisivo Mediaset “Wild-Oltrenatura” è stata fotografata sotto al sole di Taormina, in Sicilia, assieme a un amico. La storia con il multi milionario Carl Hirschmann è finita?Dubitiamo fortemente che si possa essere fatta scappare un tale partito e per chi non fosse informato sulle sue vicende sentimentali vi facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedentiL’attuale fidanzato di Fiammetta Cicogna dovrebbe essere , ancora, Carl Hirschmann, un multimilionario di origini franco-svizzere, con il quale la bella conduttrice sta insieme da circa un anno. La loro relazione è iniziata subito dopo quella con Tommy Chiabra, giovanissimo uomo d’affari nonché proprietario della Royal Yacht, azienda di imbarcazioni di lusso.Ma l’amore per la bella fiammetta è assai contorto tanto che è stato proprio il suo ex a svelare su instagram il suo nuovo amore , amareggiato per il presunto tradimento della Cicogna proprio con Carl. Al messaggio di Chiabra, in cui ha paragonato la sua ex ad un giocattolo usato, è seguita la risposta dell’attuale fidanzato Carl, che, stanco dei messaggi poco carini che arrivavano continuamente a Fiammetta e sua madre, gli ha chiesto di risolvere la questione tra uomini e si è scusato per come sono andate le cose. Oggi la relazione tra Fiammetta e Carl pare vada a gonfie vele sarà ancora così?Per completezza di informazioni è giusto riferire che Carl fa parlare di sé anche quando il gossip non centra, ha avuto in passato dei problemi con la giustizia, in particolare nel 2012 è stato giudicato colpevole dal Tribunale svizzero per aver avuto rapporti con una ragazza minorenne. Il giovane milionario ha chiesto il ricorso e si è difeso affermando che la giovane era consenziente e lui non era a conoscenza della sua vera età, ma è stato comunque condannato ad un anno in regime di semilibertà, dopo aver pagato un ingente risarcimento alla famiglia della ragazza.Le vostre Spy hanno intervistato Fiammetta per capire quali sono i suoi segreti di seduzione e come si conquista un uomo da sei zeri…..foto instagram @fiammettacicogna