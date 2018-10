Luigi Mastrangelo: sogno di diventare attore

Autore : Luisa Nardelli

Fisico statuario, 2merti e 03 centimetri di muscoli e sensualità, un uomo dalle mille sfaccettature che è pronto ancora una volta a mettersi in discussione e far sognare tutti i suoi fans con i suoi nuovi progetti , stiamo parlando di un grande campione Luigi MastrangeloPer tutti Gigi, classe 1975, è tra gli sportivi più famosi ed amati d’Italia. Pallavolista della nazionale, ha raggiunto grandissimi traguardi come il titolo di campione italiano, europeo e medaglie di bronzo e argento alle OlimpiadiGigi grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle ha assaporato l ‘adrenalina della televisione e attraverso questa opportunità ha capito che in lui sta nascendo un a nuova passione, sogna la carriera d’attore.Un uomo molto determinato che nel suo Dna ha impressa la disciplina, padre stupendo di Samuele e Nicole siamo sicure che riuscirà a raggiungere tutti i suoi obbiettivi. Lo abbiamo incontrato alla Selva di Fasano in Puglia durante la Cronoscalata Fasano Selva organizzata da Laura de Mola e ci ha raccontato tutto quello che c’è nel suo cuore.