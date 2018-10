Maria Grazia Cucinotta: conquistero' 1 Milardo di Cinesi

Autore : Lucia Nardelli

Dallo Shanghai Film Festival al Festival di Taormina, Mariagrazia Cucinotta è davvero alla conquista del Mondo. Sono sempre più frequenti i suoi viaggi in oriente , ma con lei porta sempre un pizzico d´Italia.Che fosse un´attrice ed una produttrice straordinaria questo lo sapevamo già ma pochi di voi sanno che Maria Grazia è diventata a tutti gli effetti una star planetaria . Da qualche anno sta lavorando in Cina come protagonista di importanti serie tv ed ora anche con un´importante produzione cinematografica.Presenta fuori concorso al Taormina film festival il film ´C’è sempre un perché´. Segna il suo ritorno sul grande schermo, ma soprattutto è la prima collaborazione cinematografica tra Italia e Cina: è girato tra la Cina e la Sicilia e uscirà in autunno in entrambi i Paesi. "Si parla di 800 milioni di persone, si arriva fino ad un miliardo. Abbiamo anche concluso un accordo con la televisione cinese, che dopo la proiezione nella sale trasmetterà il nostro film, e in quel caso il miliardo di persone è abbondantemente superato. E tutte queste persone, in Cina, potranno conoscere la Sicilia attraverso questo racconto"le vostre Spytwins l´hanno incontrata per voi e sentite cosa ci ha raccontato di questa nuova avventura straordinaria che sta vivendo.