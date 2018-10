Mariano di Vaio: il blogger più sexy del pianeta

Autore : Luisa Nardelli

Oggi le vostre Spytwins devono affrontare una missione davvero ardua e difficilissima, in questa video intervista si troveranno faccia a faccia con Mariano di Vaio?Chi è Mariano di Vaio? Sicuramente uno dei modelli e blogger più sexy del pianeta un uomo da 5 milioni di follower.Un fashion blogger di moda e lifestyle a livello europeo il più influente e seguito del settore.Se siete amanti della moda uomo non potete perdervi il suo Il blog Mdv Style nel quale racconta tutto ciò che può piacere ad un vero gentleman, dalla moda ai viaggi, dalla musica ai film, fino allo sport. Debutta on line nel 2012 fin da subito riscuote un immediato successo.È uno degli influencer più ricercato dai brand di tutto il mondo, ma Mariano ama le sfide ed ha deciso di diventare anche un imprenditore, infatti ha fondato un suo brand di calzature che porta proprio il suo nome.A soli 26 anno questo giovane uomo incarna la figura del principe azzurro dei tempi moderni, dannatamente bello, di successo e anche estremamente romantico. Proprio lo scorso 27 settembre 2016, ha portato all’altare la sua principessa, ha sposato la bellissima Eleonora Brunacci compagna di una vita.Non potete perdervi questo video scoprirete un lato inedito di uno degli uomini più desiderati del pianeta.Buona Visione